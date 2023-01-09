09 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Darp edilen doktor hastayı tedavi etti! Hasta yakınları doktordan özür diledi
Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran bir kişi çalışanlardan öncelik istedi. Bu sırada kalp krizi geçiren hastaya müdahale eden doktor Umut Karagöz, şahsı EKG'ye yönlendirdi. Ancak bu kez de hastanın yakınları müdahalenin geciktiğini öne sürerek doktorun göğsüne yumruk attı. Saldırganlar polis tarafından emniyete götürülürken doktor Karagöz, kargaşaya neden olan hastayı tedavi etti. Hatalarının farkına varan saldırganlar, profesyonelliğini elden bırakmayan doktor Umut Karagöz'den özür dileyerek tatlı ikram etti. Karagöz de şikayetini geri çekti.