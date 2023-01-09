Darp edilen doktor hastayı tedavi etti! Hasta yakınları doktordan özür diledi

Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran bir kişi çalışanlardan öncelik istedi. Bu sırada kalp krizi geçiren hastaya müdahale eden doktor Umut Karagöz, şahsı EKG'ye yönlendirdi. Ancak bu kez de hastanın yakınları müdahalenin geciktiğini öne sürerek doktorun göğsüne yumruk attı. Saldırganlar polis tarafından emniyete götürülürken doktor Karagöz, kargaşaya neden olan hastayı tedavi etti. Hatalarının farkına varan saldırganlar, profesyonelliğini elden bırakmayan doktor Umut Karagöz'den özür dileyerek tatlı ikram etti. Karagöz de şikayetini geri çekti.

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