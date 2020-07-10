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Danıştay kararı verdi ve Ayasofya ibadete açıldı! İçerisi görüntülendi

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Giriş: 10.07.2020 16:11
Güncelleme:10.07.2020 16:46
Danıştay’ın kararı tüm dünyada merakla bekleniyordu ve ilgili karar geldi Ayasofya ibadete açıldı. Bu karar beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyordu. Danıştay kararı açıklandı ve Ayasofya ibadete açıldı.

İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Danıştay'ın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak! SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'AYASOFYA' MESAJI: AMA BUGÜN AMA YARIN AÇILACAK!
Son dakika: Ayasofya ibadete açılacak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklama: Danıştaydan alınan haberlere göre... SON DAKİKA: AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI? A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI AÇIKLAMA: DANIŞTAY'DAN ALINAN HABERLERE GÖRE...

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