Danıştay’ın kararı tüm dünyada merakla bekleniyordu ve ilgili karar geldi Ayasofya ibadete açıldı. Bu karar beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyordu. Danıştay kararı açıklandı ve Ayasofya ibadete açıldı.

İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Danıştay'ın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.