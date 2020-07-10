Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ayasofya' mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak!
Son dakika haberi... Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıklayacak. Karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.
Söz konusu karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020
"Bekleyin Gençler!!!
Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"#AyasofyaCamii pic.twitter.com/Yl5nCsuKcV
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