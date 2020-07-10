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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ayasofya' mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak!

Son dakika haberi... Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıklayacak. Karar öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ayasofya' mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak!

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın açılacak! SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'AYASOFYA' MESAJI: AMA BUGÜN AMA YARIN AÇILACAK!

Söz konusu karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

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