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Son dakika: Ayasofya ibadete açılacak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklama: Danıştay'dan alınan haberlere göre...

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Giriş: 10.07.2020 12:45
Güncelleme:10.07.2020 13:56
Son dakika haberi... Tüm dünyanın gözü Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması davasında. Peki Ayasofya ibadete açılacak mı? Danıstay kararı ne? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, Danıştay'dan haber alan çevrelere göre oy birliği ile cami olarak devam etmesine imkan tanıyacak bir karar alındığını ifade etti.

Tüm dünyanın gözü Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması davasında. Peki Ayasofya ibadete açılacak mı? Danıstay kararı ne? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, Danıştay'dan haber alan çevrelere göre oy birliği ile cami olarak devam etmesine imkan tanıyacak bir karar alındığını ifade etti.

İşte Kızıltaş'ın o açıklamaları;

HAFTAYA DA KALABİLİR

Bu aslında bir futbol maçının ne olacağını tahmin etmek gibi bir şey. Aslında karar alında 2 Temmuz'da konuyla alakalı toplantısını yaptı kararı bildiğimiz kadarıyla aldı. 2 Temmuz'daki görüşmenin bugün açıklanma ihtimali oldukça kuvvetli ama belki önümüzdeki haftaya da kayabilir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI İDDİASI

Danıştay'dan sızan diyelim ya da Danıştay'dan alınan iyi haber alan çevrelerden gelen haberlere göre Danıştay'da oy birliği ile bu mabedin bundan böyle cami olarak devam etmesine imkan tanıyacak bir karar alındığı dolayısıyla bugün ya da sonraki günlerde açıklanacak kararın bu yönde olduğuna dair rivayetler var. Bunlar güçlü rivayetler. Ama eninde sonunda açıklanmadığı sürece ne tür bir şey çıkacağını söylemek aslında tahminden öteye gider bir şey değildir.

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