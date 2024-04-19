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Dağ keçileri Palu Kalesi’nde görüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 16:40
Elazığ’ın nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüntülendi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Dağ keçileri Palu Kalesi’nde görüldü
Dağ keçileri Palu Kalesi’nde görüldü
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