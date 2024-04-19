Dağ keçileri Palu Kalesi’nde görüldü

Elazığ’ın nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüntülendi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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