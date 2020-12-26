Covid-19 tablosu açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti 15118 yeni vaka var | 26 Aralık 2020 Cumartesi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 verilerini açıkladı. Son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele" dedi.