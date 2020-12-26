26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Covid-19 tablosu açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti 15118 yeni vaka var | 26 Aralık 2020 Cumartesi

Covid-19 tablosu açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti 15118 yeni vaka var | 26 Aralık 2020 Cumartesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 19:41
Güncelleme:26.12.2020 21:00
Sağlık Bakanlığı Covid-19 verilerini açıkladı. Son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
29 köpek bu halde bulundu
29 köpek bu halde bulundu
Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Dağ keçisinin karda zor anları!
Dağ keçisinin karda zor anları!
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
Turizm cennetinde su çilesi!
Turizm cennetinde su çilesi!
Daha Fazla Video Göster