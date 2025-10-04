Çocuklarda influenza yayılıyor mu?

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda bazı hastalıklarda artış gözlemleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nur Özlem Özdoğan ile aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN