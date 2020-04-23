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Çocuklar 23 Nisan'da büyüklere haykırdı "İnsanlar uyarsa evde kalsa bitiverir korona" |Video

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23.04.2020
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Bayramlarını salgın nedeniyle evlerde kutlayan çocuklar çektikleri video klip ile büyüklere haykırdı. a

Bayramlarını salgın nedeniyle evlerinden geçirmek zorunda kalan çocuklar "Evde kal, maske tak güzel günler çok yakın. Bütün dünya buna uyarsa, evde kalsa hayat eve sığsa... İnsanlarlar bunlara uyarsa birlik olsa bitiverir korona..." diyerek büyüklere çektikleri video kliple mesaj gönderdi.

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