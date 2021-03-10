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Çocuğu olmayanların ilginç geleneği! Kaya etrafında 3 tur atıp böcek yutuyorlar
Bursa'da çocuk sahibi olamayanların yaptığı gelenek duyanları şaşırtıyor. Ebe kaya adı verdikleri yere gelenler kaya etrafında 3 tur atıp dibinden çıkan böceği yutuyor.
Bursa'da çocuk sahibi olamayanların yaptığı gelenek duyanları şaşırtıyor. Ebe kaya adı verdikleri yere gelenler kaya etrafında 3 tur atıp dibinden çıkan böceği yutuyor.