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Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 13:12
Çin'in Guangdong eyaletinde bir kargo gemisinin köprüye çarpıp batması sonucu 4 kişi kayboldu. Kaybolan mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp
Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp
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