CHP'li Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı! İşte o görüntüler

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi Polat, belediye binasına silahıyla giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde belediye binasına girerken güvenlik görevlisi ile el sıkışması ve yanında taşıdığı silahla x-Ray cihazından geçerek içeri girmesi dikkat çekti.