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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı! 5 lise öğrencisine cinsel istismar

DHA
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Giriş: 17.05.2022 09:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olan ve beş lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla darp edilen S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.
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