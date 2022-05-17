17 Mayıs 2022, Salı
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı! 5 lise öğrencisine cinsel istismar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olan ve beş lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla darp edilen S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.