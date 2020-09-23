CHP’Li İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem

Özel taşımacılık yapan araçlara taşıma ruhsatı planına protesto. Bir taraftan taksici esnafı bir taraftan da minibüsçüler “İstanbul’a verdiğin söz bu ise İstanbul’un vay haline”, “Hani her şey çok güzel olacaktı” yazılı pankartlarla İBB önünde eylem yaptılar. Öte yandan Bakırköy Belediyesi’nde de memurlar Toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto ediyor. Detayları A Haber muhabirleri bölgeden aktardı.

Özel taşımacılık yapan araçlara taşıma ruhsatı planına protesto. Bir taraftan taksici esnafı bir taraftan da minibüsçüler "İstanbul'a verdiğin söz bu ise İstanbul'un vay haline", "Hani her şey çok güzel olacaktı" yazılı pankartlarla İBB önünde eylem yaptılar. Öte yandan Bakırköy Belediyesi'nde de memurlar Toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto ediyor. Detayları A Haber muhabirleri bölgeden aktardı.