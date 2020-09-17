Büyükçekmece'de skandal olay! Ne İBB ne de İSKİ kılını kıpırdatmıyor

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Esnaf Mehmet Özdemir, "Burası 6 aydır böyle. Gelip kazdılar, belli bir süre öyle kaldı. Ondan sonra tekrar buraya çakıl ve kum serdiler. Belli bir dönem geçti 'burası çökecek' dediler. 'Asfalt atacağız' dediler çok zaman geçti ama hala asfalt dökülmedi. O gün, bugün atacağız derken aylar geçti. Biz mağduruz. Akşama kadar müşteri gelmiyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Büyükçekmece Belediyesi de söz veriyor ama gelen giden kimse yok" diye konuştu.