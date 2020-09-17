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Büyükçekmece'de skandal olay! Ne İBB ne de İSKİ kılını kıpırdatmıyor
Büyükçekmece'de Türkoba Mahallesi'ndeki Fırat Caddesi'nde birkaç ay önce başlatılan kanalizasyon çalışması geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Mahallesi sakinleri, asfaltlanmayan yoldaki tozlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Aramadık telefon, çalmadık kapı bırakmayan halk "İBB, İSKİ'ye, İSKİ ise İBB'ye topu attı" diyerek yaşanan bu skandalın sorumlularına isyan etti.
Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:01Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 13:02