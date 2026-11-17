Adıyaman'da okul önünde bıçaklı kavga! Ortalık karıştı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın merkez Bahçelievler Mahallesi'nde, Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda kavgaya karışan 2 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan 1 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.