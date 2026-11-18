Trump'tan Kim Jong Un ile görüşme sinyali! Kuzey Kore lideri ailesiyle kayak merkezinde görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Çin'de görüşebileceğini açıkladı. Ancak olası zirveye ilişkin Pekin ve Pyongyang'dan henüz yanıt gelmedi. Diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler beklenirken Kim Jong Un, eşi ve kızıyla birlikte bir kayak merkezini ziyaret etti. Kızının kayak antrenmanını izleyen Kim, tesiste devam eden inşaat çalışmalarını da denetledi.