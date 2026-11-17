Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Balkon 2 saniye sonra çöktü: "Korkarak yatıyorum"
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Kopan beton parçaları alt kattaki balkona düşerken, olaydan saniyeler önce balkondan ayrılan Fatma Yener yara almadan kurtuldu. Binanın depremde hasar gördüğünü ve duvarlarında çatlaklar bulunduğunu öne süren Yener, "Sürekli sesler geliyor, korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.