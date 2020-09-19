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CHP'li İBB yönetimi gözünü şimdi de öğrencinin indirim kartlarına dikti! Öğrenci kartları iptal mi ediliyor? İşte yanıtı

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Giriş: 19.09.2020 19:31
Güncelleme:19.09.2020 20:17
İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 85 liradan 50 liraya inen öğrenci aylık istanbulkart için CHP yönetimi yeni uygulamayı gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin indirimli ulaşım kartlarını iptal etmek için girişimde bulundu. Peki öğrenci kartları iptal edilecek? İndirimli öğrenci kartlarda yaş sınırı ne olacak? Yanıtı haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de öğrencilerin indirimli abonman kartlarına göz dikti.

CHP'li İBB yönetimi geçtiğimiz gün Meclis'e getirdiği madde ile 20 yaş ve üstü lise ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi.

AK PARTİ TEKLİFE KARŞI ÇIKTI

Talebin görüşülmesi sırasında söz alan İBB AK Parti grubu, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda binlerce öğrencinin mağdur olacağını belirterek
çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ayırt edilmesini ve teklifin ayrı bir madde halinde belediye meclise getirilmesini istedi.

Teklif yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Kabul edilirse 20 yaş üstü lise, 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli abonman kartları iptal edilecek.

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