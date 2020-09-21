CHP'li İBB binlerce kişinin hayatını riske attı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken, İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü'nün koronayı hiçe sayan uygulaması tepki çekti.



26 BİN KİŞİYE AYNI ANDA EVRAK MESAJI



Müdürlükten aynı anda 26 bin vatandaşa gönderilen mesajın ardından, çok sayıda kişi İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü'nün Edirnekapı'daki sosyal yardım binasına evrakları teslim etmek üzere akın etti.

Sosyal mesafe başta olmak üzere hiçbir koronavirüs tedbirlerinin alınmaması dikkatlerden kaçmadı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, hiçbir tedbir almadan binlerce insanı bir araya topladı.

Uygulamaya vatandaşlar büyük tepki gösterirken, yoğunluktan dolayı bazı kişilerin rahatsızlandığı öğrenildi.