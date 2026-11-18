Washington-Tahran hattında savaş alarmı! Hürmüz'de tanker yandı, Keşm Adası bir kez daha vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Mayına çarpan bir tankerde yangın çıktığı, İran'ın Keşm Adası'nın ise yeniden saldırıya uğradığı bildirildi. Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşınırken tarafların savaşa doğru ilerleyip ilerlemediği sorusu gündeme geldi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.