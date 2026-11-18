Trump'tan Asya-Pasifik çıkarması! Filipinler'deki zirvelerin ardından gözler Çin'deki kritik görüşmede

ABD Başkanı Donald Trump, iki önemli zirveye katılacağı Asya-Pasifik turuna Filipinler'den başladı. Başkent Manila'da ASEAN Zirvesi'ne katıldığı belirtilen Trump'ın, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın yer aldığı Dörtlü Zirve'ye de liderlik ettiği aktarıldı. Trump'ın, Rusya ve Çin liderleriyle gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler için Çin'e hareket edeceği belirtildi.