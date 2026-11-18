2027 için dikkat çeken öngörüler! Faruk Erdem A Haber'de yorumladı: "Her kriz birbirini tetikleyecek"

2027 yılına ilişkin öngörüler ve simülasyon görselleri A Haber ekranlarında değerlendirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yapay zekânın istihdama etkisinden siber saldırılara, enerji savaşlarından Avrupa'daki toplumsal huzursuzluklara kadar birçok başlığı yorumladı. Küresel krizlerin birbirini tetiklediğini belirten Erdem, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmelerin ekonomik ve toplumsal etkilerine dikkat çekti.