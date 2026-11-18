Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen mücadele! Son kararıyla yıkıldı

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da Hande Asel Belis, 7 tur süren büyük ödül mücadelesinde bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Ancak Esra Erol'un yarışmacının 17 numaralı kutusunu açmasıyla stüdyoda adeta buz kesti; Belis'in geride bıraktığı kutudan tam 1 milyon TL çıktı. "Varım" diyerek kararını veren yarışmacı, büyük ödülü kendi elleriyle kaçırdı!