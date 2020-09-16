Servisçilerden İBB önünde plaka eylemi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 bin yeni servis plakası alacağını duyurmasının ardından servisçilerin eylemi sürüyor. Servisçiler belediye binası önünde eylem yaptılar. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası alacağını duyurmasının ardından servisçilerin eylemi sürüyor. Servisçiler belediye binası önünde eylem yaptılar. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

Bir vatandaş, "Servisçiyi yok sayıyor rant meselesi yaptı kendi yandaşlarına plaka vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.