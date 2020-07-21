CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin kararı pazar esnafını çileden çıkardı

"BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA YOK"

Pazarcılar adına açıklama yapan Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Geçen hafta pazar yerinden yürüyerek Bakırköy Belediyesi'nin önüne geldik. Esnafın işine aşına ekmeğine göz koyanların haklı mücadelesi için hakkımızı istemeye geldik. Geçen hafta nasıl muhatap bulamadıysak, bu hafta da bir muhatap bulamadık. Belediye başkanı makamında yok. Pazarcının esnafı hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı. Pazarcılar olarak talepte bulunduk ama hiçbir cevap alamadık. Biz pazarcı esnafı olarak mağdur edildik. Bizim isteğimiz pazarcı esnafına bir yer temin edilip çoluk çocuğunu rızkını kazanacak yer temin edilmelidir" dedi.