CHP'li İBB eski başkanları yok saydı! 200 bin kitaptan sayfa kesti

CHP'li İBB, bu kez de basın kanununu çiğnedi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "kütüphanelere 200 bin kitap" kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atılmıştı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de kitaplarda mecburi olan sayfaların önce falçata ardından giyotin ile kesildiği anlaşıldı. Konu İBB meclisinin gündemine de taşındı.

CHP'li İBB, bu kez de basın kanununu çiğnedi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "kütüphanelere 200 bin kitap" kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atılmıştı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de kitaplarda mecburi olan sayfaların önce falçata, ardından giyotin ile kesildiği anlaşıldı. Konu, İBB meclisinin gündemine de taşındı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de basın kanununu çiğnedi.

"Kütüphanelere 200 bin kitap" kampanyası kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. Basın kanununa göre ise; Süreli ve süresiz eserin yayınından sorumlu olanların isimlerinin belirtilmesi mecburi.