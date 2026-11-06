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Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'den geçti! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'den geçti! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Üç ülke arasındaki savunma iş birliğini kapsayan anlaşmaya ilişkin Meclis sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Peki, anlaşma hangi düzenlemeleri içeriyor ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, TBMM'deki son gelişmeleri aktardı.

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