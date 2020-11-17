CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA OKMEYDANI'NIN DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA PLANLAR YAPILDI"Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı toplantı da Okmeydanı'nda dönüşüm için çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirtmişti. Yıldız, "Yıllardır AK Parti olarak, ilçe başkanı olarak görev yaptığım bütün sorumluluk alanlarında Okmeydanı kentsel dönüşümü şehir yenileme çalışmaları vardı. Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bu mahallenin evladıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Okmeydanı'nın dönüşümü konusunda planlar yapıldı. Bizde deprem her an kapıda. Artık tapu değil, evlerimizi yenilemenin zamanı. Artık daha güvenli evlere ihtiyacımız var. Aday olduğum dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatı da buranın çözülmesiydi. O gün yola çıktığımızda daha önceki projelerden bilgimiz vardı. Biz, kesinlikle ve kesinlikle Okmeydanı kentsel dönüşümün yerinde olacağını ifade ettik. Okmeydanı, Okmeydanlılarındır. Okmeydanlı kardeşlerim Okmeydanı'ndan başka bir yere gönderilmeyecek, yerin bir dönüşüm yapacağız demiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum" demişti.

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