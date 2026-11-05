Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifade işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üç ismin ifade işlemleri tamamlandı.