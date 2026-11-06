Fon soruşturmasında son dakika! Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Peki, soruşturmada son durum ne? Hakimliğin vereceği karar ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, adli sürece ilişkin son gelişmeleri aktardı.