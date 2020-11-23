İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Su tasarrufu elbette kritik öneme sahiptir. Ancak, İstanbul'un 80 günlük suyu kaldı iddiası doğru değildir. Su temini sadece mevcut barajlardan yapılmamakta. Dün kente verilen 2 milyon 850 bin m3 suyun, 1 milyon 290 bin m3'ü Melen, Yeşilçay ve Istranca hatlarından sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; "CHP'li İBB yönetimi su seviyesi yüzde 25'lere düşünce sabah akşam çamur attıkları Melen Projesine sarıldı. İBB'yi daha tanıyamadılar bile.." ifadelerini kullandı.