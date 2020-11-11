MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METROSU TIKLIM TIKLIM

Koronavirüs salgınında gelinen 11. ayda metrobüs, otobüs ve metrolardaki yoğunluk vatandaşların çektiği fotoğraf karelerine yansımaya devam ediyor. Diğer toplu taşıma araçlarında olduğu gibi yeni açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda kalabalık yığınlar oluşuyor.