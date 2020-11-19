AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki

HİZMET AZALDI TANITIM ARTTI

Göksu, bütçede temsil ve tanıtım giderlerinin yüzde 104 arttığını ifade ederek, yeni dönemde de bütçede reklam ve tanıtımın payının artacağını kaydetti.

Bütçede işçi giderlerinin yüzde 9 azaltıldığını ve bunun işçi çıkarılacağı anlamına geldiğini savunan Göksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var, biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar lira borçlanma var. Aslında İBB gider bütçesi 34,5 milyar. 2 yılda bu kenti soktuğunuz borç miktarı 24 milyar lira. AK Parti döneminin bütün yıllarını aldığınızda ortalama 5 milyar lirayı geçmiyor ve o kadar yatırım yapmış. Bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı koyduğunuz bir vesikadır. Bu bütçe 'bir sonraki dönem burada olmayacağım diyen' belediye başkanının bütçesidir."

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