İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti'nin büyük oranda tamamladığı bir projeyi kendisininmiş gibi üstlendi. Kemerburgaz'daki kent ormanı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yapıldı. Oysa ki gerçek böyle değildi. Kent ormanı, imara hiç açılmadı ve Sarıyer’deki Hacı Osman Korusu’nun ismi değiştirildi ve açılışı yapıldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre, İstanbullular iki yeni yeşil alana kavuşmuş oldu. Aslında yapılan bir proje intihalinden başka bir şey değildi. A Haber bu skandal olaya ilişkin yorumlarını almak üzere İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya mikrofon uzattı. Göksu, tüm bu yaşananlara sert bir dille tepki göstererek gerçekleri anlattı ve “Lafla peynir gemisi yürümez” dedi.

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