Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Erfelek'te cadde ve sokaklar dereye döndü

Sinop'un Erfelek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sinop Valiliği tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından kent genelinde etkisini gösteren yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Erfelek ilçe merkezinde çok sayıda cadde ve sokak su baskınları nedeniyle adeta dereye dönerken, bazı mahallelerde de su birikintileri oluştu. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ulaşım aksarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.