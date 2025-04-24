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CHP’li belediyeden 23 Nisan’da direk danslı kutlama: Bakanlık harekete geçti

CHP'li belediyeden 23 Nisan'da direk danslı kutlama: Bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 18:28
Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliklerinde sahnelenen direk dansı gösterisi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Artan eleştiriler üzerine Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunduklarını açıkladı. Bakanlık, skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.
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CHP’li belediyeden 23 Nisan’da direk danslı kutlama: Bakanlık harekete geçti
CHP’li belediyeden 23 Nisan’da direk danslı kutlama!
CHP'li belediyeden 23 Nisan'da direk danslı kutlama!
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