24 Nisan 2025, Perşembe
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CHP'li belediyeden 23 Nisan'da direk danslı kutlama: Bakanlık harekete geçti
Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliklerinde sahnelenen direk dansı gösterisi sosyal medyada tepkilere yol açtı. Artan eleştiriler üzerine Balıkesir Valiliği, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunduklarını açıkladı. Bakanlık, skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi.