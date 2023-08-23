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CHP’li belediye vatandaşın sağlığıyla oynuyor! Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı

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Giriş: 23.08.2023 13:01
CHP yönetiminde olan Muğla Bodrum'da altyapı sorunları patlak verdi. Geyik ve Mumcular barajlarındaki yüzde 37 olan su seviyesi yüzde 25'e gerilerken ilçedeki ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar 'salgın riski'ni gündeme getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, söz konusu patlaklara dikkat çekerek, salgın hastalık riskine karşı uyardı.
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