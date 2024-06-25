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Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 10:42
Bursa'da döküm alanı ve taş ocağı yolunda bulunan Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde hafriyat kamyon ve tırlarının kendilerine belirlenen güzergahtan gitmemeleri halkı çileden çıkardı. Şikayetler sonrası bölgede uygulama trafik polisleri ise kendilerinden kaçan hafriyat kamyonunu kovaladı. Ölümüne kaçan hafriyat kamyonu yakalanınca gerçek ortaya çıktı. Sürücünün ceza puanının dolması nedeniyle kaçtığı ve ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi. Sürücüye 4 farklı maddeden idari para cezası yazılırken, kamyon da trafikten men edildi.
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