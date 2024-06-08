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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran böyle düştü

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Giriş: 08.06.2024 11:03
Güncelleme:08.06.2024 11:11
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.
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