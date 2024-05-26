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Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 18:57
Çatalca'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
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