Çankırı’da aranan 50 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN