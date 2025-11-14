14 Kasım 2025, Cuma

Çankırı’da aranan 50 şahıs yakalandı

Çankırı’da aranan 50 şahıs yakalandı

Giriş: 14.11.2025 11:18
Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklandı.
