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Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! Fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan A Haber'e anlattı

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Giriş: 10.11.2020 14:49
Güncelleme:10.11.2020 16:11
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı. Kapan, "8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı. Kapan, "8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çanakkalede 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! Fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan A Habere anlattı SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE 9 MİLYON YILLIK MAMUT FOSİLLERİ BULUNDU! FOSİLLERİN YAŞI NASIL TESPİT EDİLDİ? JEOLOJİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. SEVİNÇ KAPAN A HABER'E ANLATTI

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