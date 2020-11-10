Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı. Kapan, "8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı. Kapan, "8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş." ifadelerini kullandı.