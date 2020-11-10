İKİ FARKLI BİREYE AİT

Bulunan örneklerin iki farklı bireye ait olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi 35-40 yaşlarında daha ergin bir birey diğeri de daha küçük bebek form diyebileceğimiz yavru bir bireye ait. Dişlerin kök yapısından bunları söyleyebiliyoruz. Köklü olan dişler daha yaşlı bireyin dişleri. Bir de kök bulunmayan köksüz diş var bu da süt dişi diye tabir ettiğimiz dişlerden.