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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! Fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan A Haber'e anlattı Son dakika: Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! Fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan A Haber'e anlattı
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı. Kapan, "8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:23
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu. Peki fosillerin yaşı nasıl tespit edildi? Dişlerinin yapısı nasıl? Jeoloji öğretim üyesi Dr. Sevinç Kapan, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR FİLLERİN ATASI
Yaptığımız ilk incelemelerde sizlere söyleyebileceğim günümüzden yaklaşık 8-9 milyon yıl öncesine ait fillerin atasının bir parçası dişleri.
İKİ FARKLI BİREYE AİT
Bulunan örneklerin iki farklı bireye ait olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi 35-40 yaşlarında daha ergin bir birey diğeri de daha küçük bebek form diyebileceğimiz yavru bir bireye ait. Dişlerin kök yapısından bunları söyleyebiliyoruz.
Köklü olan dişler daha yaşlı bireyin dişleri. Bir de kök bulunmayan köksüz diş var bu da süt dişi diye tabir ettiğimiz dişlerden. MUHTEMELEN AFETLE YAŞAMLARI SON BULMUŞ
8-9 milyon yıl öncesinde arkası ormanlık olan ön tarafı sulak bir arazide muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak üzere su kenarına geldiklerinde bir afetle karşılaşıp yaşamları son bulmuş. Daha detaylı çalışmalar devam ediyor.
Dişlerden bir tanesi yaklaşık 30 cm uzunluğunda 14-15 cm yüksekliğinde bizim 20'lik diş diye tabir edebileceğim tabi ki fillerde böyle isimlendirilmiyor ama öğütücü dişler bir tanesi. Diğer küçük olan bireyinki zaten çok iyi korunamamış.