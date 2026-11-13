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İşte 2027 emekli zammı senaryoları ve en düşük maaş rakamları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşte 2027 emekli zammı senaryoları ve en düşük maaş rakamları

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini dün açıklamasının ardından gözler 2027 yılının Ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Güncellenen tahminlerle birlikte maaş hesaplamaları da değişirken, A Haber Muhabiri Şener Çetin ile canlı yayında olası senaryoları değerlendiren SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş; enflasyon farkı, en düşük emekli maaşı, seyyanen zam ihtimali ve Ankara kulislerinde konuşulan refah payı oranlarına dair tüm rakamları tek tek paylaştı.

Büşra Arga
Editör
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