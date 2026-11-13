Kişisel veri tacirlerine "Avcı" darbesi! Yapay zeka destekli sistem nasıl çalışıyor?

İstanbul merkezli 42 ilde kişisel verileri yasa dışı paneller üzerinden ele geçirerek satan ve vatandaşları tehdit eden şebekeye yönelik dev operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli "Avcı" sistemiyle tespit ettiği 101 şüpheliden 70'in üzerinde kişi kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun perde arkasını ve "Avcı"nın çalışma sistemini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden aktardı.