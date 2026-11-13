Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi hakkında gözaltı kararı: Ömer Sarıgül'den etkin pişmanlık başvurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül ve Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama iddiaları ve suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni dalga operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Ömer Sarıgül'ün, ağabeyi Emir Sarıgül gibi etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa dilekçe verdiği öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri ve gözaltı listesindeki kritik isimleri aktardı.