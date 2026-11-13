Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Türk donanmasının gücü Mavi Vatan'da sergileniyor: Mavi Balina 2026 başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü açıklarında düzenlenen Mavi Balina 2026 Davet Tatbikatı devam ediyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında icra edilen tatbikatta 12 ülke ve NATO unsurlarından 4 bin 500 personel yer alırken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 denizaltı, 11 harp gemisi ile çok sayıda hava ve sahil güvenlik unsuru yeteneklerini sergiliyor. Seçkin Gözlemci Günü'nde TCG Salih Reis fırkateyninden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Mustafa Eraslan, Deniz Kuvvetlerinin en yeni denizaltısı olan Reis sınıfı TCG Murat Reis'in dalış ve SAT timi taarruz senaryolarını ekrana taşıdı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr