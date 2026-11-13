Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Türk donanmasının gücü Mavi Vatan'da sergileniyor: Mavi Balina 2026 başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü açıklarında düzenlenen Mavi Balina 2026 Davet Tatbikatı devam ediyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında icra edilen tatbikatta 12 ülke ve NATO unsurlarından 4 bin 500 personel yer alırken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 denizaltı, 11 harp gemisi ile çok sayıda hava ve sahil güvenlik unsuru yeteneklerini sergiliyor. Seçkin Gözlemci Günü'nde TCG Salih Reis fırkateyninden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Mustafa Eraslan, Deniz Kuvvetlerinin en yeni denizaltısı olan Reis sınıfı TCG Murat Reis'in dalış ve SAT timi taarruz senaryolarını ekrana taşıdı.