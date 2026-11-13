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Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor: ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor: ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar

ABD ile İran arasındaki savaş sessizliği yerini yeniden karşılıklı saldırılara bıraktı. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun kaybedildiği seçimlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bir anlaşmaya gerek olmadığını açıklamasının ardından gece saatlerinde bölgede hareketlilik yaşandı. ABD'nin Hürmüz yakınlarındaki Sirk Adası'nda bulunan iletişim kulesini hedef almasına İran, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken radar uyarı sistemini vurarak yanıt verdi. Öte yandan ABD'den İsrail ve Körfez ülkelerine "hazır olun" talimatı verildiği, KAN'ın ise ABD'ye ait üçüncü bir uçak gemisinin yolda olduğunu duyurduğu belirtilirken, sahadaki ve diplomatik kulislerdeki tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

Büşra Arga
Editör
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