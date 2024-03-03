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Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için… | USTALAR

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.03.2024 11:07
Kırklareli'de yaşayan Mustafa Şahin, askerlikten sonra meslek edindiği çan akortçuluğundan yıllardır geçimini sağlıyor. Çan akortçuluğu ne demek, nasıl yapılıyor diyorsanız eğer, şimdi "Ustalar" programında bu mesleği öğrenme zamanı...
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Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için
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