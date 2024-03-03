Çan akortçusu! Mesaileri otlayan sürüler için… | USTALAR

Kırklareli'de yaşayan Mustafa Şahin, askerlikten sonra meslek edindiği çan akortçuluğundan yıllardır geçimini sağlıyor. Çan akortçuluğu ne demek, nasıl yapılıyor diyorsanız eğer, şimdi "Ustalar" programında bu mesleği öğrenme zamanı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN