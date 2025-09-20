20 Eylül 2025, Cumartesi

Çamlıhemşin-Ayder Yaylası arasındaki karayolu dere taşması ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı

Çamlıhemşin-Ayder Yaylası arasındaki karayolu dere taşması ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 09:53
Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
